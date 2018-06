Agenda do governador Camilo Santana para esta quinta

7h30: Instalação da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) dos bairros Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Cajazeiras, Aerolândia e Alto da Balança

Local: Praça da Igreja da Glória (Avenida Oliveira Paiva s/n, em frente à Igreja da Glória) – Fortaleza 9h: Entrega de 528 unidades do Residencial Dona Yolanda Queiroz, no Dendê

Local: Rua Dr. Monteiro, s/n, Edson Queiroz – Fortaleza 14h: Inauguração do Centro de Detenção Provisória de Aquiraz

Local: Complexo Penitenciário de Aquiraz – BR 116, Km 27. 17h: Entrega de Brinquedopraça e assinatura da ordem de serviço para o pacote de obras de bairros da Regional I

Local: Praça Marcílio Dias – Av. Presidente Castelo Branco, 1441 – Moura Brasil – Fortaleza 19h30: Inauguração da Areninha de Maracanaú

Local: Rua Leandro Henrique, s/n, Loteamento Parque São João – Siqueira – Maracanaú

