Agenda do governador Camilo Santana para esta quinta

7h30: Entrega de 106 novos veículos para a Polícia Militar

Local: avenida Bezerra de Menezes, 2.840, São Gerardo (em frente ao Colégio Santa Isabel) – Fortaleza

9h30: Entrega de 704 unidades do Residencial Cidade Jardim II

Local: Av. Presidente Costa e Silva, s/n, José Walter – Fortaleza

11h30: Lançamento do edital Funcap – Inovafit Fase 2 – 2018

Local: Federação das Industrias do Estado do Ceará – Av. Barão de Studart, 1980 – Aldeota – Fortaleza

15h: Lançamento do Laboratório em Segurança Pública

Local: Sede da PRF (BR-116, 2.100, Cajazeiras) – Fortaleza

17h30: Apresentação do projeto Estação das Artes

Local: Palácio da Abolição

19h: Lançamento do pacote de obras para bairros da Regional III

Local: Praça Paula Ney, Henrique Jorge – Fortaleza

Com informação do Governo do Estado do Ceará