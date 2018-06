Agenda do governador Camilo Santana para esta segunda

9h: Reuniões internas

14h: Inauguração do Centro Cearense de Idiomas (CCI) do Shopping RioMar

Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu – Fortaleza

16h: Inauguração da delegacia e do sistema de videomonitoramento de Maracanaú

Local: Rua 40, S/N, Conjunto Jereissati I – Maracanaú

19h: Solenidade para entrega da medalha Boticário Ferreira e do título de cidadão fortalezense

Local: Câmara Municipal de Fortaleza – Rua Thompson Bulcão, 830 – Patriolino Ribeiro.

