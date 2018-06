8h: Entrega de novas viaturas para as forças de segurança do Estado

Local: Avenida Américo Barreira, s/n (ao lado do Terminal Lagoa)

10h: Reunião com bispos da CNBB

Local: Palácio da Abolição

13h: Reuniões internas

16h: Inauguração das obras de infraestrutura para o Polo Industrial Químico de Guaiúba

Local: CE-060 (Sede Guaiúba)

18h: Lançamento do Batalhão do Raio e do Sistema de Videomonitoramento de Pacatuba

Local: Praça da Fonte, Centro – Pacatuba

