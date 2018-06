Agenda do governador Camilo Santana para esta sexta

7h30: Instalação da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) do Vila Velha

Local: Avenida Independência com rua Pedro Ferreira, Vila Velha – Fortaleza

9h: Entrega de 1.984 unidades do Residencial Cidade Jardim II

Local: Avenida G, s/n, José Walter – Fortaleza

13h: Reunião interna

15h30: Inauguração do Centro Cearense de Idiomas – Unidade Presidente Kennedy

Local: Shopping RioMar Kennedy – Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Fortaleza

19h: Inauguração da Escola de Gastronomia Social de Fortaleza

Local: Rua Manoel Dias Branco, 20, Vicente Pinzon – Fortaleza/CE

