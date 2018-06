Agenda do governador Camilo Santana para esta terça

9h: Solenidade para lançamento da pedra fundamental das obras do Aeroporto de Fortaleza

Local: Aeroporto Internacional Pinto Martins

13h: Bate-papo ao vivo com a população pelo Facebook

15h30: Juntos por Fortaleza: Lançamento do Programa Municipal de Proteção Urbana

Local: Rua do Holandeses com Rua dos Abolicionistas, ao lado da Areninha da Barra do Ceará

18h30: Inauguração do Batalhão do Raio e do Sistema de Videomonitoramento de Camocim

Local: Praça Severiano Morel, ao lado da Prefeitura de Camocim.

Com informação do Governo do Estado do Ceará