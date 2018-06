Agenda do governador Camilo Santana para esta terça

9h: Inauguração da Fiocruz Ceará

Local: Polo Industrial e Tecnológico da Saúde, no Eusébio (rua São José, s/n, 2º Pavimento)

13h: Bate-papo ao vivo com a população pelo Facebook

16h: Implantação do Batalhão do Raio e do Sistema de Videomonitoramento de Santa Quitéria; inauguração da pavimentação da CE-463

Local: Rua Cel. João Rodrigues Pinto (em frente à praça Arthur Timóteo) – Santa Quitéria

19h: Inauguração da Areninha de Crateús

Local: Rua São Francisco, s/n, Campo Velho – Crateús

Com informação do Governo do Estado do Ceará