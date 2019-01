Agente de saúde morre ao cair em fosso de elevador em prédio do Centro

Uma mulher identificada como Mara Santos, de 54 anos, morreu após cair no fosso de um elevador no residencial Edifício Pimentel, no Centro de Fortaleza. Ela era agente de saúde. Mara despencou do sexto andar do prédio e de acordo com a Polícia Militar (PM), ele apertou o botão chamando o elevador, a porta abriu e ela entrou, sem perceber que o equipamento não havia chegado ainda ao andar que ela estava e despencou no fosso tendo morte imediata. A Polícia diz que o elevador já havia apresentado falhas anteriormente.

Mara Santos trabalhava na Unidade de Atendimento Primário da Saúde (UAPS) e foi ao prédio realizar atendimento a um inquilino. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sindsaude). O Residencial fica na na rua Pedro Pereira, esquina com a rua Princesa Isabel, e é datado da década de 1960. O elevador também nunca foi mudado. A Polícia vai investigar se o equipamento passava por manutenções mensais, que é obrigatório e indicar os responsáveis pelo caso.