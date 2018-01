Agentes apreendem armas em cadeia do Ceará; governador se reúne com Temer

Uma vistoria realizada nesta terça-feira, 30, na Cadeia Pública de Itapajé, a 130 quilômetros de Fortaleza (CE), apreendeu armas, munições e drogas. Ontem, um conflito entre os detentos da unidade terminou com 10 pessoas mortas. De acordo com agenda do governador do Ceará, Camilo Santana, está prevista para a tarde desta terça-feira uma reunião com o presidente Michel Temer e um dos assuntos deve ser o combate ao crime organizado no estado.

Agentes penitenciários apreenderam dois revólveres, 38 munições, duas facas e aparelhos celulares. A Secretaria da Justiça do estado (Sejus) não informou a quantidade nem o tipo de drogas encontradas.

Quarenta e quatro internos foram transferidos durante o dia de ontem para outras unidades prisionais da região metropolitana. A Delegacia Municipal de Itapajé instaurou inquérito para investigar a motivação dos crimes e indiciou seis presos por homicídio qualificado.