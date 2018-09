Agentes da AMT ministram palestra em escolas

Com objetivo de sensibilizar as pessoas para Caucaia ter um trânsito mais seguro e pacífico, os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia (AMT) estão realizando atividades em escolas públicas e privadas da cidade.

Nesta sexta-feira (28), as ações foram realizadas no Colégio Cassia Ramos, localizado no Planalto Caucaia, e na Escola Indígena da Ponte, localizada às margens da BR-222.

Vice-presidente da AMT, Carlos Sidney explica que o objetivo é apresentar às comunidades atividades que promovam a conscientização das pessoas para uma cidade com trânsito mais humano. “A função do agente de trânsito não é apenas multar. É também realizar este importante papel social.”

Além das palestras, os fiscais desenvolvem jogos com os alunos que abordam a temática da segurança de pedestres e motoristas.

No próximo dia 10 de outubro, será a vez da Escola Nair Guerra Magalhães, localizada no Grilo, a receber a caravana dos agentes da AMT.

Com informação da A.I