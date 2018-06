Agentes da estratégia participam de reunião para repasse da metodologia de monitoramento de metas

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) promoveu encontro de alinhamento e formação dos agentes da estratégia. O evento ocorreu nesta segunda-feira (18), no Palácio da Justiça.

Na ocasião, foi repassada a metodologia da instituição para o monitoramento das metas relativas ao Plano Estratégico 2015-2020 do Judiciário cearense. A metodologia prevê ferramentas para que os gestores de metas institucionais, com o apoio do agente estratégia, possam planejar e cadastrar planos de ação, realizar reuniões de acompanhamento da estratégia, monitorar resultados e registrar as lições aprendidas.

As servidoras da Seplag Roberta Jucá e Camila Alencar atuaram como facilitadoras. Elas destacaram que os agentes contarão com o suporte da Secretaria na prestação de informações periódicas sobre os resultados alcançados, nas reuniões setoriais e em quaisquer outras atividades relacionadas ao acompanhamento das metas institucionais.

A função de agente da estratégia foi instituída pela Resolução nº 16/2018 do Órgão Especial. Os servidores que exercem esse papel foram indicados pelos gestores de metas institucionais (magistrados, secretários e chefes das Assessorias do TJCE). Atualmente, a instituição possui 17 gestores de metas e 17 agentes.

As principais responsabilidades do agente da estratégia são analisar, periodicamente, os resultados alcançados; elaborar e acompanhar a execução do plano de ação para cumprimento de metas junto às unidades responsáveis; e secretariar o gestor de metas institucionais nas atividades relacionadas às metas sob sua supervisão.

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará