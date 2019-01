Agentes da Força Nacional reforçam segurança em terminais de ônibus neste domingo

Posted on

Ao longo da manhã e do início da tarde deste domingo, 6, o Povo registrou a presença de policiamento ostensivo em terminais de ônibus, inclusive agentes da Força Nacional de Segurança (FNS). O reforço federal chegou ao Ceará na última sexta-feira, 4, e começou a atuar no sábado em consequência da onda de ataques ocorrida em diversos municípios do Estado.



Passageiros e comerciantes presentes nos terminais do Papicu e do Antônio Bezerra, ambos pouco movimentados, relataram que a sensação de segurança nos trajetos e nos terminais aumentou devido à presença da FNS, além, ainda, da presença de policiais militares dentro dos coletivos. Viatura da FNS foi vista ainda no Terminal da Lagoa.



A demora na chegada dos ônibus, no entanto, foi alvo de reclamações. Em ambos os terminais visitados, relatos davam conta de que a previsão para certas linhas chegarem ultrapassava 2 horas.



Circulam pela Capital neste domingo, 6, 136 veículos distribuídos em 81 linhas, conforme informou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).