Um túnel foi encontrado por policiais militares dentro de uma das celas da Cadeia Pública do Crato, na tarde deste domingo (16)

De acordo com a PM, as escavações do buraco já estavam avançadas e quase chegando à cerca que dá acesso à parte externa da cadeia.

A direção da unidade prisional informou que 11 presos foram retirados do local e transferidos para a delegacia do município.

Logo após a retirada dos detentos, os policias começaram os trabalhos para tapar o buraco.

Com informações G1-CE