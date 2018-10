Agentes participam de curso de direção perigosa para dunas

Agentes de fiscalização de alguns órgãos da Prefeitura de Caucaia participaram no último sábado (20/10) de um curso de direção perigosa para dunas. A capacitação foi ministrada por técnicos da empresa Troller, fabricante dos carros usados nos trabalhos nesse tipo de relevo.

Ao todo, 22 motoristas e agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes (SPSPTrans), Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental (Seplam) e Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) participaram do curso.

Segundo o vice-presidente da AMT, Carlos Gomes, aconteceu primeiramente uma aula teórica informando as técnicas de direção, como usufruir dos recursos do veículo e também o bom uso do automóvel. “Começaram em seguida as práticas no Cumbuco, com subidas, descidas e laterais de dunas. Tudo para oferecer mais segurança aos nossos agentes”, detalha.