Agentes penitenciários são homenageados em solenidade na AL

A Assembleia Legislativa realiza, nesta terça-feira (07), às 15h, no Plenário 13 de Maio, sessão solene em alusão às comemorações pela passagem do Dia Estadual do Agente Penitenciário. A solenidade atende a requerimento dos deputados Evandro Leitão (PDT) e Capitão Wagner (Pros).

O deputado Evandro Leitão lembra que o agente penitenciário é o responsável pelo tratamento na vigilância e custódia da pessoa presa. “Esses profissionais realizam um importante serviço público ao salvaguardar o apenado e devem ter atitudes estratégicas e criteriosas para corroborar com mudanças no trato do homem preso, e realizá-las em um espírito de legalidade e ética”, afirmou. Já o deputado Capitão Wagner frisou que o agente penitenciário é peça chave para o bom funcionamento e execução de projetos de inclusão e disciplina dentro do sistema penitenciário. “O exercício da profissão é considerado como serviço essencial, por se tratar de uma necessidade inadiável da comunidade, que, se não atendida, coloca em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”, assinala. Na solenidade, serão homenageados 44 agentes penitenciários. Os profissionais têm as atribuições de manter a ordem, disciplina, custódia e vigilância de detentos nas unidades prisionais, além de serviços natureza policial, como apreensões de ilícitos, revistas pessoais e também em veículos que adentram nas unidades prisionais, controle de rebeliões, entre outras.

Com informação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará