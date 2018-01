Agricultores de Crateús recebem títulos de terra

Na manhã desta quinta (18), os agricultores familiares do município de Crateús receberem títulos de suas terras, um documento que assegura a propriedade desse pedaço de chão e abre possibilidades para que estas famílias possam realizar novos investimentos nessas áreas.

O deputado federal Genecias Noronha (Solidariedade) e a deputada estadual Aderlânia Noronha (Solidariedade) estiveram ao lado dessas famílias, lutando para que esse sonho viesse a se tornar realidade. Hoje, participaram pessoalmente da entrega dos títulos e fizeram questão de estar juntos desses agricultores comemorando a alegria da conquista de cada um deles.

“Não há gratificação maior do que receber o abraço de gratidão dessas famílias e poder ver, em seus semblantes, o sorriso de felicidade por saber que agora se tornaram proprietários da terra onde vivem com seus filhos”, afirmou Aderlânia Noronha.

“Não me canso de trabalhar para as pessoas do meu Ceará, principalmente pelas famílias que vivem do trabalho na roça, pois bem conheço essa realidade e sei o quanto ainda é preciso fazer por essas famílias. Participar de um momento alegre como este nos estimula a buscar, cada dia mais, investimento e apoio ao homem do campo”, destacou o Deputado Genecias.

O trabalho de entrega de títulos prossegue no dia de amanhã (19), quando famílias de agricultores do município de Tamboril receberão seus títulos.

