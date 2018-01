Agricultores familiares recebem titulo de terra em Quiterianópolis

Compartilhar no Facebook

Ocorreu na manhã desta quinta (11), na Escola Maria José Coutinho, em Quiterianópolis, nos Inhamuns, a entrega de títulos de terra a 229 famílias de agricultores familiares. O documento garante a essas famílias a propriedade das terras onde vivem com suas famílias e onde trabalham para dali tirarem seus sustentos. Receber esse título de propriedade do seu pedaço de chão foi uma luta longa que essas famílias enfrentaram e agora, com apoio dos Deputados Genecias e Aderlânia Noronha.

De posse do documento de proprietários das suas terras, as famílias poderão realizar investimentos de forma mais tranquilas e buscar incentivos financeiros junto a instituições que investem em melhorias para a agricultura familiar.

“O que mais gratifica o nosso trabalho é poder ver o sorriso de felicidade estampado no rosto dessas mulheres e homens de bem que têm uma vida toda dedicada ao trabalho no campo. Eles não escondem a alegria ao ter em mãos um documento que foi sonhado por anos e que agora se torna realidade”, declarou a Deputada Aderlânia Noronha.

Para Genecias Noronha o que tem mais importância num momento como esse é poder testemunhar a satisfação das famílias beneficiadas com o título de suas terras. “É a certeza de que todo esforço em defesa de pessoas humildes e que vivem do campo vale a pena e é para nós muito gratificante. O abraço de satisfação dessas famílias compensa todo nosso trabalho”, afirmou o parlamentar.

Amanhã, dia 12, será a vez dos agricultores do município de Parambu receberem os seus títulos de terra.

