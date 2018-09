Agricultura familiar: uma feira com de tudo um pouco

Realizada uma vez por mês, a Feira da Agricultura Familiar de Caucaia se consolida como um espaço democrático e alternativo para a população adquirir produtos sem conservantes, feitos de forma artesanal e dentro do próprio município. Na quinta-feira (6), vários artigos estavam à disposição da população na praça Fausto Sales, no Centro da Sede.

A iniciativa foi da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), que nesta edição acomodou 42 agricultores, artesãos e expositores de plantas. Em toda feira, os produtos são vendidos até 50% mais baratos do que os do mercado regular. Hoje foram oferecidos frutas, verduras, plantas, ervas medicinais, bolos, doces, mel, ovos caipira, artesanato, dentre outros produtos.

Da Serra da Rajada, Francisco Fernandes de Moura vendia novidades: banana chips, e doce de jaca e de mamão com coco. “É muito importante ter este espaço aqui. Antes, a gente dependia de atravessadores. Hoje vendemos direto para as pessoas. É uma grande ajuda para nós”, pontua.

Para a agricultora e expositora Maria Liduina, moradora da Serra da Rajada, a feira proporciona incremento na renda da família. “Aqui nos temos macaxeira, inhame, fruta-pão, pimentão; tudo cultivado lá na serra. É a segunda vez que participo. Queria que a realização da feira fosse duas vezes por mês”, propõe.

Já do Boqueirão chegaram hoje as cocadas e os doces a base de frutas produzidos pela dona Katiane Forte do Nascimento. “Faço os produtos com muito amor lá em casa. Já é a terceira vez que participo da feira e pretendo voltar mais vezes.”

Vinda da região do Alto do Garrote, dona Suzana Almeida visitava cada uma das bancas apreciando as frutas, verduras, legumes e petiscos. “Passei pelo Centro, vi a feira e decidi levar estas bonitas bananas. Aqui tem tudo de bom”, ressalta.

As próximas edições da Feira da Agricultura Familiar de Caucaia nos dias 5 de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro. Todas na praça Fausto Sales.

Com PMC