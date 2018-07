Agricultura: Feira é sucesso entre clientes e comerciantes

Segundo dia de praça cheia e grande movimento na I Feira da Agricultura Familiar de Caucaia, realizada pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca NA praça Fausto Sales, no Centro da Sede, com produtos até 50% mais baratos que os praticados pelo comércio regular.

São alimentos, frutas, verduras, plantas, ervas medicinais, artesanato e animais de criação. “Vim só pra comer o bolo de macaxeira e ver o artesanato. Achei ótimo porque ainda comprei umas plantas medicinais”, disse a professora aposentada Eluzai Ângelo enquanto passeava entre as barracas.

Os stands estão montados em frente à Câmara Municipal e servem de vitrine para os produtos de agricultores de Matões, Serra do Juá, Tucunduba, Salgadinho, Serra da Rajada, Boqueirão dos Cunha, Nova Metrópole, Sede e comunidade indígena Tapeba.

Para a expositora Vera Lúcia de Melo, um dos maiores benefícios é a visibilidade proporcionada pelo evento. “A iniciativa foi de primeira porque ajuda as pessoas que não têm renda e divulga o município. As pessoas de Caucaia vão comprar em Fortaleza e uma feira dessas ajuda a divulgar o nosso trabalho”, destaca a artesã, que dá cursos de crochê, pintura e biscuit no Conjunto Nova Metrópole.

A exposição, que atualmente acontece apenas em alusão ao Dia do Agricultor Familiar, passará a ser itinerante no segundo semestre desse ano. A informação divulgada pela Secretaria de Agricultura animou os participantes. “Tudo que eu tô trazendo, eu tô vendendo. Quando tiver uma próxima, eu quero participar de novo”, enfatizou o agricultor Francisco Moraes.

A I Feira da Agricultura Familiar encerra ainda nesta quinta-feira (26/7), mas uma nova edição está prevista para 3 de agosto no mesmo local, desta vez promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS). Os agricultores, produtores e artesãos interessados em participar devem procurar o Banco de Alimentos de Caucaia a partir da próxima segunda-feira (30/7).

SERVIÇO

BANCO DE ALIMENTOS DE CAUCAIA

ONDE: rua Acapulco, s/n, no Parque Guadalajara.