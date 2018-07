Agricultura: inscrições para nova feira estão abertas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS) promove na próxima sexta-feira (3/8) mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar de Caucaia. E os interessados em participar já podem efetuar inscrição.

Agricultores, produtores e artesãos que querem ter produtos expostos na feira devem ir à sede do Banco de Alimentos nesta segunda (30/7) e terça-feiras (31/7) de julho), de 8 horas às 15 horas.

É necessário portar somente a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), documento que identifica o produtor familiar e o autoriza a participar das políticas públicas para a agricultura familiar.

Serão vendidos na feira frutas, verduras, plantas, ervas medicinais, bolos, doces, animais de criação, artesanato, dentre outros produtos. Todos com os preços entre 25% e 50% abaixo do valor praticado no mercado reguar.

A Feira da Agricultura Familiar acontecerá na Praça Fausto Sales (a Praça da Câmara), no Centro de Caucaia.

SERVIÇO

BANCO DE ALIMENTOS DE CAUCAIA

ONDE: rua Acapulco, s/n, no Parque Guadalajara.