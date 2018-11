Agroamigo supera R$ 2 bilhões em empréstimos para produtores rurais

O Agroamigo, programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, superou neste ano a marca de R$ 2 bilhões em contratações, beneficiando mais de 400 mil famílias de baixa renda. O número representa um crescimento de 15,55% em relação ao mesmo período de 2017. Em 13 anos, Agroamigo já liberou recursos para mais de 2 milhões de agricultores familiares na região, um volume de investimentos superior a R$ 14,4 bilhões

Os principais produtos são o Agroamigo Crescer, voltado para agricultores familiares com renda bruta anual de até R$ 20 mil, dispondo de crédito de até R$ 5 mil e juros de 0,5% ao ano; e o Agroamigo Mais, que oferece crédito de até R$ 15 mil para produtores com renda bruta anual entre R$ 20 mil e R$ 360 mil.

