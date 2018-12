Águas do São Francisco devem chegar ao Ceará em fevereiro, diz Camilo Santana

O Governador Camilo Santana afirmou nesta quarta-feira (05) que o trecho da Transposição do Rio São Francisco no Ceará será entregue no fim de dezembro, e com isso o Estado deverá começar a receber as águas do rio a partir de fevereiro. O anunciou foi feito após Camilo se reunir com o ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade.

Conforme o governador a inauguração do trecho entre Salgueiro (PE) e Jati (CE), que faz parte do Eixo Norte da transposição, deve ocorrer entre os dias 26 e 28 de dezembro. A solenidade deverá contar com a presença do ministro Pádua Andrade e do presidente da República, Michel Temer. “É uma notícia importantíssima porque é a garantia de Segurança hídrica e as águas vão chegar ao Ceará a partir de dezembro. Pelo trabalho que está sendo feito a previsão é terminar dia 15 e entregar antes do final do ano”, disse.

Com a obra concluída, as águas do São Francisco serão integradas ao Cinturão das Águas do Ceará (CAC). O ministro também liberou R$ 43 milhões para o Cinturão das Águas do Ceará.

Com Governo do Estado