Águas do São Francisco só começam a chegar nos municípios cearenses em Fevereiro

A Comissão Externa da Câmara Federal, que acompanha as obras de transposição das águas do rio São Francisco, visita nesta quinta-feria, 6, a região do Cariri para acompanhar as obras que ligam a região sul do estado ao município de Salgueiro, em Pernambuco.

O presidente da Comissão, deputado Raimundo Gomes de Matos, em entrevista ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado), deu mais detalhes da obra de transposição.

Saiba: O Governador Camilo Santana afirmou nesta quarta-feira, 5, que o trecho da Transposição do Rio São Francisco no Ceará será entregue no fim de dezembro, e com isso o Estado deverá começar a receber as águas do rio a partir de fevereiro.

O jornalista Beto Almeida ressaltou a importância da visita que se faz ao local onde essas obras estão acontecendo. Para Beto

na melhor das hipóteses teremos água chegando em fevereiro

O presidente da Comissão ponderou que, embora a obra seja finalizada até o fim de 2018, ainda será preciso um tempo para que essa água chegue nos municípios do Estado.

PSDB no Governo Bolsonaro

Sobre os nomes cearenses anunciados para integrar a equipe de governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, Raimundo Gomes comenta que as contribuições dos cearenses (psdbistas) serão importantes para o Brasil e suas atribuições técnicas foram os critérios para a escolha.

