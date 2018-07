AL aprova projeto que leva Pefoce a cidades com mais de 60 mil habitantes

Com o objetivo de estender serviços a mais municípios do Interior, a Assembléia Legislativa aprovou projeto de indicação que disponibiliza viaturas da Perícia Forense (Pefoce) para as cidades com população superior a 60 mil habitantes.

O projeto explica que o Estado possui 184 municípios, dos quais 25 têm população acima de 60 mil habitantes. Entretanto, apenas Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Quixeramobim, Canindé, Iguatu e Tauá possuem núcleos para atender todas as cidades.

O deputado Ely Aguiar (PSDC), autor da proposta, argumenta que a ideia é diminuir o tempo em que um corpo fica exposto, no local da ocorrência, no meio da rua ou em logradouros públicos. “O deslocamento de uma viatura da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), nas ocorrências de rotina, muitas vezes demora em virtude das distâncias que são percorridas”. explica. Ele acrescenta que a iniciativa pode ajudar a humanizar o momento de dor da família.

O projeto de indicação é o documento que tem como objetivo sugerir a outro Poder que adote providências sobre determinado assunto. Em âmbito estadual, a proposta é sugestão ao Governo do Estado. Caso o Poder Executivo concorde, a medida deve ser enviada pelo governador de volta à AL para apreciação Casa por meio de projeto de lei.

