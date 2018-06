AL comemora 20 anos do Sindicato dos Trabalhadores em Mudanças do CE

A Assembleia Legislativa realiza sessão solene nesta segunda-feira (25), às 15h, no Plenário 13 de Maio, em comemoração aos 20 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte de Mudanças, Bens e Cargas do Estado do Ceará (Sindicam). A solenidade atende a requerimento do deputado George Valentim (PCdoB).

“O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte de Mudança, Bens e Cargas do Estado do Ceará representou o início de uma história de lutas e conquistas para a categoria, que hoje se tornou o maior representante sindical do Estado”, ressalta o deputado. Na oportunidade, serão homenageados Francisco Gerson Marques, procurador regional do Ministério Público do Trabalho (MPT 7ª Região); Raimundo Nonato Teixeira Xavier, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); os deputados federais Chico Lopes (PCdoB) e Odorico Monteiro (Pros) e a ex-deputada estadual Eliane Novais. Também receberão homenagens o Escritório Silveira Aguiar, além de José Orlando Júnior, César Augusto Medeiros Martins, Lucian de Farias Simplício, Michele Vasconcelos Nunes, Sebastião Frutuoso do Vale e o Sindicam.

Com informação da Assembleia Legislativa