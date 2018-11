AL debate prevenção de homicídios na adolescência

A Assembleia Legislativa realiza, nesta terça-feira (13), às 14h, no Complexo de Comissões Técnicas da Casa, audiência pública para discutir a prevenção de homicídios na adolescência. O debate integra a programação da Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará, que ocorre de 12 a 17 de novembro, em Fortaleza, Maracanaú e Juazeiro do Norte. A edição deste ano tem como tema “Cada Vida Importa”.

Aprovada em 2017, pela Assembleia Legislativa, a Semana, que tem como tema “Prevenção de homicídios – destacando as chacinas ocorridas no Estado”, objetiva alertar para o direito à vida. O evento ocorre três anos após a Chacina do Curió, que vitimou 11 jovens, dentre eles, nove adolescentes, na madrugada de 12 de novembro de 2015, mortos por agentes policiais no bairro Messejana, em Fortaleza.

“Cada Vida Importa” nomeou o relatório do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CCPHA), criado para compreender os elevados índices de assassinatos de adolescentes que o Ceará e Fortaleza registraram nos últimos anos. A iniciativa é resultado da atuação conjunta da Assembleia Legislativa do Ceará, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Governo do Estado e de instituições do Poder Público e da sociedade.

Além da audiência pública, que discute a prevenção de homicídios de jovens e as chacinas ocorridas no Estado, a Semana também contará com cine debate com a presença dos produtores do filme “Nossos mortos têm voz”; oficinas em escolas; a VI Marcha da Periferia e a 1ª Virada Cultural do Centro Cultural Bom Jardim, com 24 horas de atividades culturais.

A Semana Cada Vida Importa é uma realização do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, Fórum DCA, Unicef, Fórum Popular de Segurança Pública, Assembleia Legislativa do Ceará, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), Movimento Cada Vida Importa e Governo do Estado do Ceará (Ceará Pacífico, Secretaria de Educação, Centro Bom Jardim de Arte e Cultura, Porto Iracema das Artes, Cineteatro São Luiz, Theatro José de Alencar e Secretaria da Cultura do Estado do Ceará).