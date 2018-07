AL define horário de funcionamento administrativo

A Assembleia Legislativa definiu o funcionamento dos setores da Casa, durante o período de recesso parlamentar, que ocorre de 18 a 31 de julho. Conforme determinação da Primeira Secretaria da Mesa Diretora da AL, ficou estabelecido que o expediente administrativo será de terça-feira a quinta-feira, das 8h às 13h.

Nesse expediente, estão incluídas as atividades dos parlamentares e a parte administrativa do Legislativo: gabinetes, Plenário 13 de Maio, Comissões Técnicas, Departamento de Recursos Humanos, Departamento Legislativo, Coordenadoria de Planejamento e Informática, a Diretoria Geral, Diretoria Adjunto Financeira, a Controladoria da Casa, a Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), biblioteca e o Espaço do Povo.

AGÊNCIA AL