AL homenageia matemáticos que contribuíram para inclusão do Brasil no IMU

A Assembleia Legislativa realiza, nesta terça-feira (27), a partir das 19h, sessão solene para homenagear os matemáticos que contribuíram para a entrada do Brasil no Grupo 5 na classificação da International Mathematical Union (IMU). De iniciativa do deputado Audic Mota (MDB), a solenidade será no Plenário 13 de Maio.

Conforme requerimento do parlamentar, a entrada do Brasil no Grupo 5, que reúne a elite das nações para desenvolver pesquisas na área da matemática, permite que o País dialogue com igualdade e se equipare a potências como Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França, Israel, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia.

De acordo com Audic Mota, a conquista brasileira marca uma batalha de mais de 60 anos pelo reconhecimento mundial. O Brasil é membro da IMU desde 1954, quando ingressou no Grupo I, dois anos depois da fundação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). “O Ceará tem construído gigantesca presença nesse sucesso brasileiro. Há décadas, o Departamento de Matemática da UFC (Universidade Federal do Ceará) vem produzindo matemáticos para o Brasil e exterior, em especial, para os Estados Unidos, sendo considerado um dos mais respeitados centros de excelência em matemática do mundo”, disse.

Serão homenageados na solenidade a Academia Cearense de Matemática (ACM); o professor Maurício Peixoto, um dos pioneiros de Matemática brasileira e fundador do Impa; Djairo de Figueiredo, autor de várias obras matemáticas e de renome internacional; João Lucas Marques, um dos patriarcas da matemática na UFC; Eduardo Teixeira, professor da UFC e agraciado com o Prêmio Romanujan; Carlile Lavor, atual presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (Sbmac); Cardeal Dom José Freire, arcebispo emérito de Brasília, cearense do município de Ereré e primeiro professor de Matemática ao ascender ao Cardinalato da Igreja Apostólica Romana.

Com informação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará