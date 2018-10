AL presta homenagem aos policiais e bombeiros

A Assembleia Legislativa realiza, nesta quarta-feira (17), às 19h, sessão solene em homenagem aos policiais militares do Policiamento Motorizado do corredor comercial e bancário da Parangaba e aos bombeiros militares que participaram do salvamento do helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), em 2005. A iniciativa é do deputado Dr.Leônidas (Patri) em parceria com o vereador de Fortaleza, Márcio Cruz (PSD).

De acordo com o parlamentar, o momento é de reconhecimento aos serviços prestados pelos policiais. “O trabalho exercido pelos militares reduziu a incidência de roubos e furtos, como também o consumo e comércio de drogas na Parangaba”, diz. Durante a solenidade, serão homenageados o sargento Rômulo Eustáquio Araújo de Aguiar; o cabo Edílson Carneiro Amarante; os soldados Felipe de Sousa Bento e Fabiano Araújo Mourão, além de 14 integrantes do Corpo de Bombeiros do Estado.

Com informação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará