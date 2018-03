AL realiza seminário sobre fake news e uso consciente das mídias sociais

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria de Comunicação Social, promove, na próxima segunda-feira (02), a partir das 14h, no Auditório Murilo Aguiar, o seminário “Os desafios da comunicação frente ao fenômeno fake news e o uso consciente das mídias sociais”. Com o apoio da Mesa Diretora e do presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), o evento tem como objetivo esclarecer servidores e sociedade sobre as implicações que podem ocorrer com quem curte ou compartilha uma notícia falsa.

De acordo com o chefe da Coordenadoria de Comunicação Social, jornalista Ilo Santiago Jr., durante o seminário será lançada uma campanha editorial e publicitária, a ser veiculada nos diversos órgãos que compõem o complexo de comunicação da Casa (rádio, TV, Agência de Notícias, mídias sociais, revista e jornal), para tratar do tema. “A campanha durará até o fim do ano e ganha mais importância ainda em ano de eleição, porque nessas ocasiões sabemos que o número de fake news tende a aumentar”, explica.

O chefe do setor de Mídias Sociais da AL, Rafael Alves, reforça esse argumento e ressalta que, por se tratar de um ano eleitoral, haverá um embate muito forte nos meios digitais. “Temos que ir trabalhando desde já a consciência da população, para que ela saiba separar aquilo que realmente são notícias de fontes confiáveis, de veículos sérios, das notícias que são plantadas simplesmente para atender a certos tipos de interesse e gerar factoides que não colaboram com o debate político”, pontua.

PROGRAMAÇÃO

O seminário apresentará o painel “As fake news e o cenário atual do jornalismo”, mediado pelo assessor de imprensa do Ministério Público do Ceará (MP/CE), Reginaldo Aguiar. O tema será debatido pelo jornalista do Blog Verminosos por Futebol e do Tribuna do Ceará, Rafael Luís Azevedo; o jornalista do Sistema Verdes Mares de Comunicação, Roberto Maciel; o editor-executivo de Política do Jornal O Povo, Guálter George, e pelo presidente da Associação Cearense de Imprensa (ACI), Salomão de Castro.

Também será apresentado o painel “As consequências do mau uso das mídias sociais”, mediado pelo jornalista Inácio Aguiar, do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Foram convidados como debatedores o promotor do Ministério Público do Ceará (MP/CE), Emanuel Girão; o professor e delegado do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Ceará, Julius Caesar Rocha Bernardo, o procurador geral da AL, Rodrigo Martiniano; e o presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da Ordem dos Advogados do Brasil Secional Ceará (OAB-CE), Renato Torres de Abreu.

O evento conta ainda com a apresentação das mídias sociais da Assembleia Legislativa pelo chefe do Setor de Mídias Sociais da AL, Rafael Alves, e com a palestra “O uso das redes sociais como ferramenta de marketing pessoal”, ministrada pelo professor Serginho Aragão.

O seminário é aberto ao público e o credenciamento será a partir das 13h, no local do evento.

Com informação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará