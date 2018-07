Alcione é internada às pressas e submetida a cateterismo. Estado de saúde é estável

A cantora Alcione segue internada no Hospital Sírio-Libanês nesta quarta-feira, 4, após dar entrada no hospital às pressas, nessa terça, com quadro de angina instável. Segundo um boletim médico divulgado pelo próprio hospital, Marrom, como é carinhosamente a cantora, foi submetida a um cateterismo e a intervenção transcorreu sem problemas.

Alcione deve seguir internada durante a semana para ficar em observação. A angina é o termo utilizado para definir um desconforto no peito, que acontece por conta do baixo suprimento de sangue ao músculo do coração. A angina instável costuma atacar de forma repentina e, geralmente, continua a doer mesmo quando a pessoa encontra-se em repouso.

O desconforto é considerado perigoso pelos médicos, principalmente porque costuma anteceder um infarto. Os fatores de risco mais conhecidos são diabetes, tabagismo, hipertensão, obesidade e estresse.

Os médicos indicam que o paciente pratique exercícios físicos e tenha uma alimentação equilibrada. Em 2016, a cantora fez uma cirurgia na qual acoplou um stent (tubinho de metal que age como suporte para manter o vaso sanguíneo aberto) no coração.

No último domingo, 1, Marrom participou da gravação do novo DVD do cantor Mumuzinho e foi homenageada pelo jovem sambista. “Adorei participar do DVD de Mumuzinho, filho que a música me deu! Que Deus, Nossa Senhora e todos os seres de luz te abençoem sempre! Você não é um qualquer!!!! Nunca foi e nunca será!”, agradeceu a sambista nas redes sociais.

Leia abaixo o boletim médico de Alcione:

A cantora Alcione Nazareth deu entrada no Hospital Sírio-Libanês hoje, dia 03, com quadro de angina instável. Ela foi submetida a um cateterismo, seguido de angioplastia. A intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrências.

A paciente encontra-se estável e deverá permanecer internado durante a semana. Ela está sendo acompanhada pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.

Com informações do Uol Notícias