Alckmin planeja acabar com gratuidade na universidade pública para alunos mais ricos

O candidato à presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, afirmou que não descarta a possibilidade de acabar com a total gratuitade nas universidades públicas. Em sabatina promovida pela Globonews nessa quinta-feira, o tucano disse que a questão, em especial a alternativa de cobrar mensalidade de alunos mais ricos, está sendo estudada por sua equipe. Ele ainda defendeu a cobrança nos cursos de pós graduação.

— O primeiro caminho é cobrar a pós-graduação, a não ser para quem precise de bolsa. O Brasil não investe pouco, é 6% do PIB em educação, o que precisa é ter uma melhor gestão. Pode ser discutido o pagamento por alunos mais ricos. Não temos nada fechado sobre isso, há um grupo estudando essa questão, você pode estabelecer uma faixa de alunos mais ricos que paguem mensalidade. Acho que é um tema a ser aprofundado, não descarto não — explicou Alckmin.

Na sabatina, a jornalista Miriam Leitão lembrou que São Paulo, apesar de liderar o IDEB, não alcançou as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. Para se defender, Alckmin citou medidas como triplicar as vagas em escolas de tempo integral e a construção da “maior rede de escolas técnicas da América Latina”.

O tucano disse que, se for eleito presidente, vai investir na Educação Básica e na valorização dos professores.

— Ainda não atingimos toda meta na educação infantil do país. Acho que a reforma do ensino médio foi boa, mas a Educação basica nao é 30% do orçamento do Ministério. Além disso, vou valorizar a formação do professor.

ALCKMIN AVALIA EXTINGUIR MINISTÉRIO DO TRABALHO

Alckmin afirmou ainda que avalia a extinção do Ministério do Trabalho caso seja eleito. Durante a sabatina, o candidato defendeu a nova lei trabalhista aprovada no governo de Michel Temer (MDB). Questionado, ele não detalhou se

— Imposto sindical é absurdo. O Brasil tem 17 mil sindicatos, 11,5 mil sindicatos de trabalhadores e 5,7 mil sindicatos patronais. (O imposto) não voltará, nós somos contra. (…) Aí que foi que eu entrei em extinguir o Ministério do Trabalho, que é uma ideia que nós estamos amadurecendo. Um governo deve sair o máximo que ele puder. Esse é um assunto dos trabalhadores [a manutenção dos sindicatos]. Como fazerem o seu sindicato, a sua representação poder ter meios de subsistência? É um assunto deles, dos trabalhadores, eles que vão decidir —, afirmou o candidato.

Desde novembro de 2017, quando a reforma trabalhista entrou em vigor, muitos sindicatos continuaram cobrando o imposto sindical por meio de liminares obtidas na Justiça. Em maio de 2018, eram mais de cem decisões favoráveis à cobrança, segundo levantamento da central dos sindicatos brasileiros. Em junho deste ano, o Supremo, por seis votos a três, manteve o fim do imposto sindical.

Com informações O Globo