Alckmin se desincompatibiliza para disputar sucessão de Temer

Compartilhar no Facebook

Pré-candidato a presidente da República neste ano, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) deixou o cargo nesta sexta-feira. O vice, Márcio França (PSB) assume o cargo e se torna o primeiro não-tucano a comandar São Paulo desde 2007. Os tucanos estão a frente do Estado de São Paulo desde 1994, quando Mário Covas venceu a eleição para governador.

Alckmin está pela terceira vez a frente do estado, os outros foram José Serra e Alberto Goldman. França será candidato ao governo de São Paulo e deverá ser o principal adversário do representante do PSDB, João Doria, que também deixou o cargo hoje para disputar a eleição.