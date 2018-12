Alerj dá prosseguimento a pedido de impeachment de Pezão

O recurso do PSOL pedindo impeachment do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), terá provimento, conforme decisão desta terça-feira ,4, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do estado (Alerj).

Agora, de acordo com informações do Extra, cada líder partidário terá de indicar um membro para uma comissão especial, que será responsável por elaborar um parecer sobre o tema. O documento aprovado pelo grupo será encaminhado ao plenário da Casa.

Pezão foi preso na última quinta-feira ,29, na operação Lava Jato, acusado de receber R$ 40 milhões em propinas.

