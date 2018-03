Alerta Geral: Eunício quer derrubar vetos que prejudicam agentes de saúde e pequenas empresas

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB), anunciou, para a próxima terça-feira, 3, a votação de dois vetos do Governo Federal a projetos que tratam de benefícios para as micro e pequenas empresas e para os agentes de saúde. No caso dos agentes de saúde, Eunício afirmou que o veto ao projeto que disciplina benefícios para a categoria é injusto. O assunto ganhou destaque, nesta quarta-feira, 28, no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior) entre os jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira. Beto relatou a luta dos agentes de saúde e os baixos salários que afligem a categoria.

O senador Eunício Oliveira disse, também, que trabalha para a derrubada do veto que excluiu os pequenos negócios do programa de resgate fiscal (Refis). Ele afirmou que não há como manter a restrição para os pequenos empresários terem condições favoráveis para colocar em dia compromissos tributários. O veto do governo federal ao projeto que trata do Refis, segundo o senador cearense, prejudica as pequenas empresas que geram dois em cada três empregos no Brasil.

Esta matéria está em atualização