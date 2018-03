Alerta Geral: Operação Semana Santa da PRF é deflagrada do CE; multas podem chegar a R$ 3 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já está nas rodovias federais do Ceará com a Operação Semana Santa. A PRF vai intensificar as fiscalizações nas BRs do Estado para que os cearenses possam cruzar essas estradas sem maiores problemas durante o feriado prolongado, como adiantou em entrevista à edição desta quinta-feira, 29, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 103.4 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras do Interior), o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Flávio Maia. As multas, de acordo com o inspetor, podem chegar a R$ 3 mil.

A operação, que foi deflagrada à meia-noite desta quinta, segue até às 23h59min do próximo domingo, 1º. Segundo Flávio Maia, a PRF vai atuar para combater as ultrapassagens indevidas, excessos de velocidade dos condutores e embriaguez ao volante, categoria em que 40 motoristas foram autuados no feriado do ano passado no Ceará. As fiscalizações também vão priorizar os condutores de motocicletas, principais envolvidos em grande parte dos acidentes fatais nas rodovias federais.

O inspetor da PRF ainda alertou os motoristas para obedecer a sinalização das vias e respeitar a velocidade permitida. Além de multa, Flávio lembrou que os motoristas que fizerem ultrapassagens indevidas podem ter a Carteira de Habilitação suspensa.

Segundo ele, os condutores devem ter atenção redobrada ao transitar por rodovias que cortam a Serra da Ibiapaba, principalmente na altura de Tianguá, devido a pista ser muito sinuosa, além de ter cuidado ao passar por estradas em obras, caso da BR-222.

Confira a entrevista completa com o inspetor da PRF, Flávio Maia, à edição desta quinta do Jornal Alerta Geral:

FLÁVIO MAIA – INSPETOR DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL