Alerta Geral: sem chuvas, abastecimento do Estado está em risco. Saída é transposição ou dessalinização

O Secretário de Recursos Hídricos do Estado, Francisco Teixeira, fez, nesta sexta-feira, em entrevista ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), um diagnóstico extremamente preocupante na área de abastecimento de água da população. Teixeira afirmou que, com a escassez de chuvas em março, a situação se tornou ainda mais crítica e o Governo do Estado decidiu intensificar as cobranças ao Ministério da Integração Nacional para acelerar as obras da transposição do Rio São Francisco. O Governo do Estado, de acordo com Teixeira, trabalha, também, para acelerar o projeto de dessalinização das águas do mar para abastecer a Grande Fortaleza.

Segundo Francisco Teixeira, os açudes e as barragens administrados pela Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Cogerh) receberam, até o momento, 8% de recarga, sendo que parte das águas ficou na Barragem do Castanhão. O volume de água, conforme enfatizou, é muito baixo. Com essa situação, de acordo com Teixeira, é preciso que o Ministério da Integração Nacional agilize a conclusão das obras da transposição das águas do Rio São Francisco. As obras da transposição estão em andamento e a previsão, no trecho entre Cabrobó, em Pernambuco, e Jati, no Ceará, era de conclusão até o final do primeiro trimestre deste ano.

Confira abaixo a entrevista na íntegra com o secretário dos Recursos Hídricos do Ceará, Francisco Teixeira, que entrou na pauta de debates do Bate Papo Político de hoje:

FRANCISCO TEIXEIRA – SECRETÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ