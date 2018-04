Aliados de Lula no Senado dizem que STF foi contra a Constituição

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de negar o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva repercutiu no Senado Federal.

Aliados do ex-presidente criticaram a decisão da Suprema Corte. O líder do PT no Senado, senador Lindbergh Farias (RJ) afirmou que parte dos membros da Corte “se ajoelhou” e rasgou a Constituição. “Está escrito na Constituição, isso é inconcebível, era para o Supremo ser guardião da Constituição”, disse.

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) disse que o resultado do julgamento no STF é “uma continuidade do golpe”. Ela também argumentou que a Constituição foi desrespeitada. “É objetivo o texto constitucional, que diz que o cumprimento de pena é apenas depois do trânsito em julgado. E o pior é que o presidente Lula foi condenado sem nenhuma prova”, disse.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) lamentou pelo ex-presidente Lula, mas ponderou que seria um retrocesso se o Supremo decidisse em sentido contrário. “É muito ruim, não é um sentimento bom, não gostaria que fosse assim. Mas a minha convicção não é para a pessoa, é por princípio”, afirmou.

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) disse que, depois do voto da ministra Rosa Weber, que defendeu a rejeição do pedido de Lula, o brasileiro “respirou aliviado”. “A negativa do habeas corpus reforça a tese de que o Supremo Tribunal Federal não se curvou à imposição política e manteve a decisão a favor da modalidade, da ética”, disse.

O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer, disse que a decisão do STF era “esperada por todo o Brasil”. “O STF tomou a decisão que achou correta, à luz da Lei e à luz da Constituição Federal”, afirmou. “Lula agora é assunto do passado, é assunto da Justiça. Não é mais assunto nem da política e tampouco do governo.”

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), evitou fazer comentários sobre o julgamento. “O Supremo é um outro poder. Este poder respeita as decisões de outros poderes e não comenta as decisões de outros poderes”, afirmou, ao ser questionado por jornalistas.

Com informações do Uol Notícias