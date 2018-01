Alok confirma parceria com Simone & Simaria, Anitta e Seu Jorge

Durante o Festival de Verão, o DJ e produtor Alok falou de alguns dos seus projetos para 2018. Segundo Alok, ele e Anitta tem uma música gravada para ser lançada, além de uma produção com o cantor Seu Jorge. A expectativa é que as músicas sejam lançadas a partir de janeiro e fevereiro, próximo ao carnaval.

Com todo esse sucesso o DJ deve lançar uma música com a dupla Simone & Simaria. A canção levou quatro meses para ficar pronta e teve a participação do youtuber Whindersson Nunes na gravação do clipe. “Foi um desafio ter gravado, porque a faixa tem a essência delas. A letra é totalmente delas, eu só dei meu toque. A faixa levou quatro meses para ficar pronta”, relatou Alok.

Não é a primeira vez que Alok se aventura em misturar a música eletrônica com a sertaneja. Em julho de 2017, o DJ lançou a música Suave, em parceria com a dupla Matheus & Kauan durante o festival Villa Mix, em Goiânia.

O DJ e produtor, Alok é o primeiro brasileiro a estar entre os Top 50 artistas globais no Spotify, sendo o artista brasileiro mais ouvido em todo mundo. Enquanto o hit Hear me now foi a faixa brasileira com mais streamings no Brasil.