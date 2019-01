Alok e Romana Novais se casam durante nascer do sol no Rio de Janeiro

O DJ Alok e a médica Romana Novais se casaram na manhã desta terça-feira, 15, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A cerimônia, registrada por helicóptero da TV Globo, foi oficializada durante o nascer do sol em território carioca.

Os dois namoravam desde 2014 e passaram um tempo separados em 2017. O pedido de noivado aconteceu em julho do ano passado, em uma viagem à Grécia. De acordo com informações do portal G1, o casamento foi presidido por Padre Omar, reitor do Santuário do Cristo Redentor.