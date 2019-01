Alok sofre acidente durante Lua de Mel nas Ilhas Maldivas

O DJ Alok machucou o pé durante sua Lua de Mel com Romana Novais nas Ilhas Maldivas. Nesse domingo, 20, o produtor musical contou aos fãs que está andando de muletas após o acidente no cenário paradisíaco.

Ainda bem que eu tenho uma médica para cuidar de mim!, disse Alok, fazendo referência à profissão da esposa.



(Reprodução / Instagram)

O casal oficializou a relação durante o amanhecer aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 15. De acordo com o site da revista ‘Quem’, os dois vão viver uma Lua de Mel de 11 dias. Além das Ilhas maldivas, os dois também vão celebrar o casamento em Doha, no Catar.