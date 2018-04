Alto Santo ganha reforço financeiro para compra de remédios e materiais hospitalares

Compartilhar no Facebook

As Unidades de Saúde de Alto Santo vão contar com recurso extra neste primeiro semestre de 2018. A novidade é resultado de esforço do deputado Danilo Forte (DEM-CE), junto ao Ministério da Saúde, que assegurou R$ 200 mil para aquisição de remédios e material de uso único como luvas, seringas e agulhas.

“Esse valor chega para auxiliar a prefeitura a assegurar o bem estar das famílias e vai beneficiar aqueles que precisam de medicamento para o tratamento de uma doença ou aos que buscam atendimento médico na rede pública”, destaca Forte.

Ao saber da notícia, a prefeita de Alto Santo, Iris Gadelha, reconheceu o papel do democrata na ação e comemorou. “Recursos para a saúde são sempre bem-vindos e o trabalho de Danilo vem exatamente ao encontro das principais demandas do município e das famílias que aqui vivem”, disse.

Com informação da A.I