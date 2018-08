Alunos da Escola Jesus, Maria e José conhecem instalações da AL

Estudantes do Escola de Ensino Fundamental e Médio Jesus, Maria e José, localizada no bairro Quintino Cunha, em Foraleza, visitaram, na manhã desta terça-feira (07), as instalações da Assembleia Legislativa. O grupo de 44 alunos participou do projeto “O Parlamento e sua História”, coordenado pelo Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará Deputado Pontes Neto (Malce).

Os alunos conheceram a Biblioteca César Cals de Oliveira, visitaram o Espaço do Povo, as Comissões Técnicas da Casa, a rádio FM Assembleia (96,7MHz) o acervo do Memorial e o Plenário 13 de Maio, acompanhados pelos professores Ângelo de Freitas, Roberto Laranjeira e Lorena Dutra. No plenário, conversaram com o deputado Ely Aguiar (PSDC) sobre temas da atualidade, funcionamento da Casa, mais especificamente a tramitação das matérias. O Parlamento e sua História é desenvolvido pela equipe do Malce, Ivana Costa, Socorro Medeiros, Germana Pontes e Rubens Rocha. Para se inscrever no programa, as escolas públicas ou privadas interessadas devem agendar visita pelos telefones (085) 3277-3700 e (085) 3277-3707 ou pelo e-mail memorial@al.ce.gov.br.

Com informação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará