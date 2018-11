Alunos da rede municipal de Caucaia são premiados em concurso de redação

Quatro estudantes da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Luiz Paz serão homenageados nesta sexta-feira (23) no auditório do Parque Botânico do Ceará. Eles foram selecionados no concurso de redação “Meu dia no Parque Botânico”, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), por meio da Coordenadoria de Biodiversidade (Cobio). A iniciativa tem apoio do Instituto do Meio Ambiente do Município (Imac) e da Faculdade Terra Nordeste (Fatene).

Conforme o diretor da escola, professor Eduardo Oliveira de Sousa, os alunos foram estimulados para participar do concurso de redação após visita ao Parque Botânico. “Dos 35 alunos, selecionamos apenas quatro redações. Fiquei muito feliz com o resultado por nós sermos uma escola da BR-020”.

O certame foi dirigido aos estudantes do ensino Ensino Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio, regularmente matriculados nas escolas das redes Estadual e Municipal, que visitam a unidade de conservação. O objetivo foi incentivar discussões, reflexões e práticas em torno da educação ambiental, a partir da vivência dos jovens com a natureza e buscar compreender que sensações e conhecimentos são apreendidos pelos estudantes durante a visita.

Na redação, os participantes relataram a experiência de visitar o Parque Botânico. Cada escola participante escolhia as duas melhores redações de cada categoria e encaminhava à administração do equipamento. Os professores do curso de Letras da Fatene tiveram a missão de escolher os três melhores textos, de cada nível (Ouro, Prata e Bronze).

PREMIAÇÃO

Os estudantes e os professores orientadores classificados em primeiro lugar por cada nível de ensino receberão medalhas de ouro. Os educandos classificados em segundo lugar receberão medalhas de prata. Já os classificados em terceiro lugar receberão as de bronze.

De cada escola participante, os dois alunos autores das redações selecionadas pela escola, por cada nível de ensino, receberão certificados de honra ao mérito da Sema pela participação no concurso.

Confira os alunos selecionados

Evelyn Bezerra de Sousa (5º ano)

Igor do Monte Ramos (5º ano)

Johnny Teixeira Sousa (6º ano)

Maria Nicilene Ferreira da Rocha (7º ano)

SERVIÇO

PREMIAÇÃO

QUANDO: dia 23 de novembro, às 9 horas.

ONDE: auditório do Parque Botânico do Ceará, localizado à CE 090, S/N, Itambé.