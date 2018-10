Alunos de Caucaia terão aulas semanais de reforço

A Secretaria Municipal de Educação (SME) definiu nesta segunda-feira (8) a data da próxima fase do “Avança Caucaia”, programa criado para melhorar o desempenho de alunos em Língua Portuguesa e Matemática. A partir do próximo sábado (3), 2.520 estudantes receberão aulas de reforço.

De acordo com a titular da SME, professora Lindomar Soares, o programa vai “corrigir o fluxo da educação escolar de alunos que tenham, em algum momento, interrompido seus estudos.”

Desta semana até dezembro, os alunos terão aula todos os sábados. Serão contemplados estudantes do quinto e nono anos com baixo rendimento indicados pela direção das escolas e pela avaliação do “Aprova Caucaia”. Eles terão direito a merenda, almoço e transporte.

“A expectativa é de que Caucaia consiga manter e superar a fase ascendente de aproveitamento, que se iniciou com o crescimento de 10% no Sistema de Avaliação na Educação Básica (Saeb) em Língua Portuguesa, obtido esse ano, no nono ano do ensino fundamental”, pontua a secretária.

Serão 84 professores selecionados para atender a todos os 2.520 alunos desta fase do programa. Eles se concentrarão em 14 polos (escolas melhores dotadas de infraestrutura, atendendo a todas as unidades educacionais e regiões de Caucaia).

A metodologia empregada nas aulas de refirço será a mesma a qual os alunos serão submetidos Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (Spaece) e no Saeb: a Teoria de Respostas ao Item (TRI), que se contrapõe ao método utilizado hoje pelas escolas, denominado de Teoria Clássica dos Testes.

No primeiro caso, as habilidades dos alunos têm importância fundamental (e não apenas a capacidade de apreensão da informação).