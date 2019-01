Alunos do Pró-Técnico ocupam 62% das vagas do nono ano do IFCE Caucaia

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com o Instituto Federal do Ceará (IFCE), o curso Pró-técnico acaba de obter mais um expressivo resultado na aprovação para os cursos técnicos oferecidos pelo campus do IFCE em Caucaia. Das 105 vagas disponibilizadas para os alunos do nono ano do Ensino Fundamental, 65 (ou 62%) foram ocupadas por alunos do Pró-técnico, curso preparatório gratuito para os alunos da rede municipal.

O curso tem todas as disciplinas básicas e tem duração de dois semestres, oferecendo aos estudantes oportunidades de preparação para atingir aprovação tanto no IFCE quanto em outras seleções e concursos. Atualmente, o Pró-técnico oferta 300 vagas para alunos das escolas municipais de Caucaia, sendo 150 pela manhã e 150 à tarde, onde os alunos estudam no contraturno das aulas regulares.

Implantado em 2011, o preparatório já ajudou a transformar a vida de vários jovens. Exemplo disso é Hermeson Souza, que ingressou através do Pró-Técnico no Curso Técnico em Petroquímica do IFCE e hoje é o único representante do Ceará no Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM).

Para a secretária municipal de Educação, pedagoga Camila Bezerra:

esses resultados são extremamente positivos, pois demonstram que a educação pública da nossa cidade é capaz de grandes feitos, a partir do despertar dos talentos dos estudantes.

Segundo a coordenadora-geral do projeto, Hanele Medeiros, as oportunidades que se abrem com o Pró-tecnico são também muito importantes para o fortalecimento da autoestima dos jovens. “Imagina a autoconfiança que um aluno como o Hermeson adquire!? Sem falar na inspiração aos outros jovens de escola pública…”, ressalta.