Alunos são socorridos após incêndio em escola no Centro de Fortaleza

Incêndio no colégio Lourenço Filho, ocorrido na tarde desta sexta-feira, apavorou os alunos, sendo que alguns desmaiaram devido a fumaça e foram atendidos em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O sinistro aconteceu na sede na rua Barão do Rio Branco com avenida Domingos Olímpio, no Centro de Fortaleza.

Segundo testemunhas, as crianças ficaram bastante nervosas e chorando. O incêndio atingiu um acervo de livros da Escola. A administração escola informou que o fogo foi controlado pelos Bombeiros e que não houve feridos. Quatro estudantes foram levados para o Instituto Doutor José Frota (IJF) intoxicados devido a fumaça.