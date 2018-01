AMC multa motociclista por ‘olhar para o lado’ em cruzamento

Uma multa de trânsito no mínimo curiosa foi recebida pelo agrônomo Rhannaldy Benício, de 24 anos, em Fortaleza. A notificação de autuação foi por ‘olhar para o lado’ em um cruzamento da Avenida Edilson Brasil Soares com Rua Núbia Barrocas, em Fortaleza. Rhannaldy compartilhou o documento nessa sexta-feira, nas redes sociais e causou polêmica entre os internautas.

O condutor admite que no dia 4 de dezembro foi multado no mesmo local por fazer um retorno proibido. Só, que segundo ele, desconhecia a sinalização. No local geralmente ficam guardas de trânsito.

Outro dia ele passou pelo mesmo local e já avisado que sempre haviam guardas escondidos na área ficou mais atento. “Naquele dia, eu estava todo certinho de capacete, com o calçado adequado, só que eles estavam escondidos atrás do muro. Quando passei, olhei pra trás para saber se estavam lá e foi aí que tomei a multa,” disse.

No documento aparece a infração por “Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança”, e na observação consta que o motociclista estava “olhando para os lados, condutor em trânsito”. A multa a ser paga é de R$ 70,70 e três pontos na carteira.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) esclarece que “se o condutor for flagrado dirigindo e olhando para os lados curiosamente, com desatenção às condições e segurança do trânsito está incurso com infração de trânsito, falta prevista no Art. Nº 169 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).”

A AMC informou ainda que está “apurando o caso para verificar as circunstâncias da referida autuação e como toda multa é passível de recurso, o condutor pode recorrer alegando suas justificativas em uma das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI)”.

Com informações do Jornal Extra.