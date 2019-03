Ameaça sobre fusão gera preocupação: Sarto puxa movimento para fortalecer BNB

As especulações sobre uma possível fusão do BNB com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) se transformaram em preocupação entre deputados federais e estaduais dos Estados do Nordeste. O presidente da Assembleia Legislativa, Sarto Nogueira (PDT), sentiu a ameaça ao papel do Banco do Nordeste e decidiu se antecipar para articular um movimento regional em defesa da instituição.

Fundado em 1952, o BNB completa, em 2019, 63 anos de existência cumprindo, segundo o deputado estadual Sarto Nogueira, um importante papel no desenvolvimento econômico e social da Região Nordeste. Sarto disse, ainda, que as bancadas dos Estados do Nordeste na Câmara Federal e no Senado, também, foram acionadas para se integrar à frente parlamentar para barrar qualquer ameaça ao futuro do BNB.

Somos testemunhas dessa história. O desenvolvimento da nossa economia tem uma forte presença do BNB, com investimentos de bilhões de reais e geração de milhares de empregos. Essa história não pode ser rasgada, nem o BNB ameaçado, expõe Sarto, que vê na articulação com representantes das Assembleias Legislativas do Nordeste um caminho para fortalecimento do BNB.

Os deputados estaduais querem sair do encontro em São Luis como uma carta para expor uma forte oposição a qualquer mudança na atuação do BNB. A expectativa é de que, nessa reunião, estejam presentes representantes das 9 Assembleias Legislativas (CE, PE, MA, PB, AL, SE, RN, PI e BA), além de deputados federais e senadores.

BNB e DNOCS

Os deputados estaduais Danniel Oliveira e Walter Cavalcante, ambos do MDB, destacaram, nessa quarta-feira, na Assembleia Legislativa, as articulações endossadas pelo presidente Sarto Nogueira para a mobilização regional em defesa do BNB e, também, do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra às Secas). Danniel confirmou presença na reunião a ser realizada, nessa sexta-feira, em São Luis, para discutir o futuro do BNB.

O deputado Walter Cavalcante anunciou que, na próxima segunda-feira, em Recife, representantes das Assembleias Legislativas do Nordeste lançam uma frente para fortalecer o papel do DNOCS. Walter revelou que, nos últimos 30 dias, os 458 deputados estaduais dos 9 estados do Nordeste foram convidados a participar dessa mobilização.

(*) Com informação da redação do Jornal Grande Porto