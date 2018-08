Amoêdo pede registro de candidatura ao TSE e declara ter R$ 425 milhões em bens

João Amoêdo, candidato do Partido Novo à Presidência da República, pediu, nessa segunda-feira, 13, o registro de sua candidatura ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O que chamou atenção foi o patrimônio declarado pelo presidenciável – ao todo, João Amoêdo disse ter R$ 425 milhões em bens. Até o momento, Amoêdo é o candidato mais rico entre os seis que já pediram seus registros.

Veja os patrimônios declarados pelos candidatos até o momento:

Cabo Daciolo (Patriota): não declarou bens

Ciro Gomes (PDT): R$ 1,6 milhão

Geraldo Alckmin (PSDB), R$ 1,3 milhão

Guilherme Boulos (PSOL): R$ 15,4 mil

João Amoêdo (Novo): R$ 425 milhões

Vera Lúcia (PSTU): R$ 20 mil

A maior parte do patrimônio do candidato do Novo está distribuída entre aplicações de renda fixa (R$ 217 milhões), participação em empresas (R$ 108,4 milhões), investimento em fundos (R$ 55,3 milhões). O restante inclui imóveis e veículos, além de R$ 1,1 milhão na categoria destinada a joias e obras de arte.

Em tese, o patrimônio de Amoêdo permitiria que ele bancasse por inteiro sua própria campanha, já que o limite de gastos previsto em lei para o primeiro turno da campanha presidencial é de R$ 70 milhões por candidato.

Aos 55 anos, Amoêdo disputa sua primeira eleição e é o primeiro candidato presidencial do Novo. Engenheiro nascido no Rio de Janeiro, ele fez carreira como executivo do mercado financeiro e da construção civil. Nas últimas pesquisas Datafolha e Ibope, feitas em junho, Amoêdo foi mencionado por entrevistados, mas não chegou a 1% das intenções de voto.

Sete candidatos ainda não pediram o registro no TSE. São eles Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PSL), Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB), João Goulart Filho (PPL) e José Maria Eymael (DC).

Com informações do Portal Uol Notícias